Alioune Tine sur le procès Barthélemy Dias : « Il faut dépolitiser ce dossier »

Analysant le dossier Barthélemy Dias, le nouveau maire de Dakar qui est sous la menace de révocation en cas de condamnation en appel, Alioune Tine appelle à une « dépolitisation » du dossier. L’ancien secrétaire général de la Raddho est revenu sur les péripéties de cette journée sur le plateau de l’émission Objection de ce dimanche sur Sud Fm.





« Je suis moi-même concerné par le procès Barthélemy Dias parce que ce pick-up est passé par la Raddho. Ce pick-up nous ciblait nous-mêmes. Ils sont passés par la Raddho, manque de bol, quand ils sont passés, il y avait une conférence de presse, il y avait plein de monde. Je parle d’ailleurs sous le contrôle de Abdou Samath Mbacké.





Quand ils ont quitté chez moi, ils sont allés chez Abdoulaye Bathily. C’est après qu’ils sont allés chez Dias. Il est évident qu’ils ciblaient les membres du M23 », raconte Alioune Tine qui estime que cette affaire aurait pu être vidée depuis 2012.





Le fondateur d’Afrikajom Center est convaincu que ce dossier est « facile à régler ». Pour y arriver et « de la meilleure manière possible pour le Sénégal, pour la paix et la stabilité », souligne-t-il, « il faut dépolitiser ce dossier au maximum possible ».





Pour rappel, le nouveau maire de Dakar sera fixé sur son sort de 18 mai prochain. A signaler que le parquet général a requis une peine de 5 ans de prison ferme contre Barthélemy Dias là où la sentence en première instance était de 2 ans dont 6 mois ferme.