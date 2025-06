Annulation de la visite au détenu Farba Ngom : Inquiétudes croissantes autour de son état de santé et de ses droits

La visite prévue ce jeudi 12 juin 2025 à l'honorable député Farba Ngom, à la prison de Rebeuss, a été officiellement annulée pour des raisons liées à son état de santé. Ce qui suscite une vive inquiétude.





"Depuis plus de trois mois, le député est maintenu en détention sans qu'aucune preuve de culpabilité ne lui ait été présentée. Sa demande de liberté provisoire a été systématiquement rejetée. Aucune caution n’a été acceptée et ses biens ont été saisis, en violation flagrante des principes élémentaires de l'État de droit", dénonce la cellule de communication du député.









Face à cette situation, ses proches, ses soutiens et plusieurs voix de la société civile demandent à l'État de garantir son intégrité physique, alors que son état de santé se détériore de manière alarmante.





Dans l’attente d'une nouvelle date de visite, les proches du député appellent à une mobilisation citoyenne et à une prise de conscience nationale pour que cesse le non-droit et que la justice redevienne un pilier d’équité et de confiance.