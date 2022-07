Après avoir tiré sur 2 personnes : Le militant de l’Apr, Lamine Seydi, recouvre la liberté, les jeunes de Kandiounkou en colère

Après avoir tiré sur des jeunes, le militant de l

Vives tensions à Kandiounkou, dans la région de Sédhiou, après la libération du militant de l’Alliance pour la République (Apr) Lamine Seydi qui avait tiré à balles réelles sur deux personnes durant cette campagne électorale pour les Législatives du 31 juillet prochain.





En effet, les habitants sont à la recherche du tireur, actuellement. «Lamine Seydi a été libéré hier, après quelques jours de détention. Lorsqu’il regagnait son village, il a été accompagné par ses amis qui étaient à bord de motos-Jakarta. Les jeunes de Kandiounkou, aussitôt informés de cette libération, sont devenus furieux. Ils ont intercepté des conducteurs de motos-Jakarta et ont brûlé leurs moyens de locomotion .





«Les faits se sont déroulés dimanche dernier. Lamine Seydi a été arrêté par la gendarmerie de Bounkiling et déféré à Sédhiou. Mais on a vu qu’il a été libéré hier. C’est ce qui a mis en colère la jeunesse de Kandiounkou, d’autant plus que les jeunes blessés sont toujours hospitalisés. Dans ce pays, on a l’impression que les prisons ne sont pas maintenant faites pour les criminels, mais plutôt pour les innocents. Ce que nous ne pouvons pas tolérer», a déclaré El Hadj Dabo, habitant de Kandiounkou, sur Rfm.