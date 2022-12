Après trois jours d'hospitalisation: Pape Alé Niang retourne en prison et poursuit sa grève de la faim

Après trois jours d'observation dans une clinique privée, le journaliste Pape Alé Niang est retourné à la prison de Sébikotane.



Selon son avocat , le journaliste poursuit sa grève de la faim. Me Moussa Sarr, joint par Seneweb, renseigne que le journaliste d'investigation et patron de Dakarmatin refuse désormais de sortir de sa cellule. "La situation est tellement inquiétante”, a indiqué son avocat qui en appelle à la responsabilité de l'État pour sa libération. “Si rien n'est fait, poursuit-il, tout peut arriver”.



Me Moussa Sarr regrette, par ailleurs, que la demande de liberté provisoire introduite, vendredi dernier, n’ait pas "été traitée avec diligence”.