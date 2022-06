Arrestation de Déthié Fall : Le procureur menacé d’une plainte devant le juge d’instruction

L’arrestation des députés de l’opposition Déthié Fall et Mame Diarra Fam, lors de la manifestation non-autorisée de Yewwi Askan Wi du vendredi 17 juin, continue de susciter de vives réactions.



Du côté du Parti républicain pour le progrès (Prp), l’on annonce une plainte contre le procureur de la République, Amady Diouf.



«L’arrestation de Déthié Fall est arbitraire et la thèse brandie est fallacieuse. Il est arrêté alors qu’il est député. On a violé son immunité parlementaire, c’est extrêmement grave», a déclaré Dr Abdou Aziz Mbodji, chargé de communication du Prp.



Il ajoute dans les colonnes du quotidien L'Observateur : «Nous n’hésitons pas d’engager la responsabilité du procureur de la République qui a fait enlever, détenir et séquestrer un député de la République sans l’autorisation du Parlement parce que la thèse du délit flagrant n’est pas constituée».



Dr Mbodji, également membre de la cellule de communication de Yewwi Askan Wi, de marteler : «Le maître des poursuites cherche à satisfaire des intérêts politiques, alors que l’immunité parlementaire ne doit pas être une farce. Dans ce cas-ci, l’article 112 du Code pénal est applicable. Pareil pour d’autres députés comme Mame Diarra Fam».



Et de confier au journal : «Puisque c’est le parquet qui est concerné, nous pourrions saisir directement le juge d’instruction d’une plainte contre le procureur».