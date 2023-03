Arrestation de Guy Marius Sagna : Mimi Touré s’est rendue au Commissariat central

“Je viens de me rendre au Commissariat Central de Dakar pour exprimer ma solidarité et m’enquérir de la situation de l’Honorable Guy Marius Sagna et de tous ceux qui ont été arrêtés ce matin lors de la remise d’une lettre de protestation à l’ambassadeur de Tunisie”, a écrit Mimi Touré sur son compte Twitter.



L’ancienne Première ministre a appelé à la libération du Député et de tous les manifestants arrêtés.



Guy Marius et le Secrétaire exécutif du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) Gérard Koita ainsi qu’une dizaine d’autres membres du Frapp, ont été arrêtés en marge d’une manifestation devant l’Ambassade de Tunisie de Dakar.



Une manif devant la chancellerie tunisienne qui avait été interdite par le Préfet de Dakar. Guy Marius Sagna et ses acolytes ont voulu protester contre le “climat raciste” qui règne en Tunisie.



Pour rappel, le président tunisien Kais Saied avait prôné, fin février, des "mesures urgentes" contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de "violence, de crimes et d'actes inacceptables", des propos dénoncés par des ONG.



Lors d'une réunion, il a aussi tenu des propos très durs sur l'arrivée de "hordes de migrants clandestins" et insisté sur "la nécessité de mettre rapidement fin" à cette immigration.