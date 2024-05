Arrestation du fils d’Idrissa Seck: Un responsable de Rewmi indexe le nouveau régime

Suite à l’arrestation du fils du leader du parti Rewmi, Abdoulaye Seck, Aly Nguer Faye pointe un doigt accusateur vers le nouveau régime.









Ce membre du Secrétariat national de la Jeunesse du parti Rewmi déclare que « beaucoup de manipulations et de mensonges entourent cette affaire sur laquelle, il est cité ». « C'est un complot monté par le gouvernement actuel pour atteindre le Président Idrissa Seck. Et ce, depuis leur arrivée au pouvoir. Ils n'ont cessé de multiplier les actes pour le déstabiliser», a-t-il soutenu. Puis, il affirme, dans la foulée, que le dossier foncier de Mbour 4 aussi fait partie des coups montés pour faire tomber son mentor et ancien maire de la ville de Thiès.













« Récemment, ils ont agité le dossier du foncier de Mbour 4 qui est un mensonge plat. D'ailleurs le ministre Abdoulaye Seydou Sow l'a affirmé dans une télévision de la place. Et maintenant, ce même complot s'étend jusqu'à son fils sur des histoires qui ne tiennent pas debout. Déjà, ils disent qu'il a été arrêté au poste Keur Ayib alors que c'est archi-faux», a-t-il notamment déclaré.









Il poursuit: « Il a été interpellé dans un hôpital de la place. Mais ce qui est ironique dans cette affaire, c'est un nommé Mendy qui a été arrêté et lors de la fouille de son téléphone, des appels de Abdoulaye Seck ont été vus. Ce Mendy habite en Casamance et il n'a pas été cité médiatiquement dans cette affaire. Tout cela parce que, c’est le père d’Abdoulaye Seck qui est la cible de ce régime ».









Aly Nguer Faye de laisser entendre « Ils veulent l'atteindre en passant par son fils. Au lieu de s'attaquer aux urgences du pays, à la réduction des prix des denrées, ce régime complote bassement contre des opposants. Mais, c'est peine perdue !».









Le mis en cause, Abdoulaye Seck a été arrêté, hier, pour trafic international de drogue.