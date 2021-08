[Documents] Arrêt Mamour Diallo et consorts: Ousmane Sonko perd la bataille des 94 milliards

La plainte de Ousmane Sonko sur les 94 milliards F CFA contre Mamour Diallo et consorts, avait des dessous de commission comme le stipule le document officiel de la Cour d'appel dont Leral a copie. Condamné aux dépens, il perd la juteuse commission qu'il devait encaisser dans cette affaire, des familles et qui s'élevait à douze (12) milliards de francs CFA.



Et comme l'avait affirmé Mamour Diallo lors de sa première sortie publique sur cette affaire, "la réalité est autre", décrivant Ousmane Sonko comme une personne qui aime l'argent et les filles.



In extenso, le document de la cour d'appel.