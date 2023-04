Arrêté par la Dic : Ce que Assane Diouf a dit aux enquêteurs

Suite à son arrestation par les éléments de la Division des Investigations Criminelles, Assane Diouf a été interrogé sur procès-verbal.



Interpellé sur une vidéo dans laquelle, il tenait des propos outrageants à l'endroit du président Macky Sall, le sulfureux activiste a confié aux hommes du commissaire Adramé Sarr que "la vidéo de l'espèce est très ancienne et qu'il avait été déjà arrêté, inculpé par le feu Doyen des Juges Samba SALL (puisse le Très -Haut lui réserve une place de choix dans son éternité en ce deuxième anniversaire de sa disparition), avant d'être jugé et condamné pour les mêmes faits".



Assane Diouf annonce une plainte contre le diffuseur de sa vidéo sur Tik-Tok





Ainsi Assane Diouf annonce qu'il va porter plainte contre X , identifié comme l'auteur malveillant de la rediffusion-anniversaire de cet élément sur le réseau social Tik-Tok selon l'un des avocats Maître Khoureychi Bâ.



Les lourdes charges qui pèsent sur Assane Diouf



Mais l'ancien insulteur a été placé en garde à vue , a appris Seneweb, pour appel à l'insurrection et à la violence, offense au chef de l'Etat, atteinte à la sûreté de l'Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, propagande de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, insultes par le biais d'un système informatique, injures publiques...