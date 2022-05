Arrêté par la gendarmerie, un célèbre voleur de bétail présenté ce mercredi au Procureur de Diourbel

Les propriétaires de bétail de la ville de Touba et environs, qui ne dormaient que d’un seul œil, vont sans doute pousser un gros ouf de soulagement après l’arrestation de Cheikh Diouf.



Très connu des services de police, rapporte le quotidien L'AS, ce voleur quinquagénaire multirécidiviste, qui comptabilise plusieurs condamnations à son actif, est tombé entre les mailles des filets des gendarmes de Kaël.



D’après les sources du journal, il a été interpellé au cours d’une opération de sécurisation. D’ailleurs, les pandores ont été même surpris de tomber sur l’homme qui était activement recherché depuis plus d’une année.



Selon certaines indiscrétions, Cheikh Diouf tentait de cacher son identité au moment de son arrestation. Placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Mbacké, il sera présenté, ce mercredi, au Tribunal de Diourbel.



Sur place, le procureur de la République devrait lui notifier son placement sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel. Il risque de passer devant la Chambre criminelle



Ce, pour vol de bétail, vol commis en réunion la nuit avec effraction, association de malfaiteurs... Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il faut souligner qu’aucun de ses complices n’a pour le moment été arrêté.