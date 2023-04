Arrêté par la police de Pikine : Le dealer tentait de livrer 18 boulettes de haschich

Le commissariat de Pikine vient encore de secouer le milieu interlope, avec l'arrestation d'un dealer notoire. L'indélicat charretier N. Faye et ses compères tenaient leur commerce illicite entre Ouest-Foire et Pikine, dans la plus grande discrétion.





Mais l'affaire s'est ébruitée lorsque le commissaire Mame Arona Bâ a reçu un renseignement relatif à cette activité délictuelle. La même source a informé le chef de service du commissariat de Pikine qu'une livraison de drogue est prévue dans sa zone de compétence.





Munis de cette information émanant d'une source bien introduite dans le milieu interlope, les hommes du commissaire Bâ ont mis une planque dimanche dernier, de 18 h à 21 h. Cette mission policière a permis de mettre la main sur le dealer porteur d'un sac à dos contenant 18 boulettes de haschich (vendues à 5 000 F CFA l'unité), un cornet de chanvre indien, des papiers de conditionnement, un billet de 5 000 F CFA représentant le produit de vente et un téléphone, d'après une source de Seneweb.





Interrogé après cette opération fructueuse, l'indélicat charretier domicilié à Ouest-Foire a avoué être membre d'un réseau de trafiquants. Mais le mis en cause a refusé de dénoncer ses compères.





Les résultats de la réquisition adressée au Laboratoire national des drogues logé à la Division de la police technique et scientifique ont confirmé l'authenticité des 18 boulettes de haschich.





Au terme de l'enquête, N. Faye a été déféré au parquet pour trafic de haschich, détention et usage de chanvre indien.