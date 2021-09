Assane Diouf à la cave du tribunal : Pourquoi le procureur s’est autosaisi

Assane Diouf à la Cave du tribunal de Guédiawaye

«L’insulteur public n°1», Assane Diouf, se trouve actuellement à la cave du tribunal de grande instance (Tgi) hors classe de Guédiawaye. Il va faire face au procureur de la République, afin d’être édifié sur le sort qui lui sera réservé.





En fait, le maitre des poursuites s’est autosaisi, suite à une altercation qui a opposé l’activiste à un automobiliste. Et non pas à la manifestation non-autorisée organisée par le mouvement Frapp et Cie, hier dimanche 12 septembre à Guédiawaye, pour dénoncer la vie chère au Sénégal.





Assane Diouf a été appréhendé, après qu’il a cassé le pare-brise de la voiture de son vis-à-vis, domicilié aux Almadies.





«Assane était en train de faire un live sur sa page Facebook, pour dénoncer la hausse des produits alimentaires. Comme il était dans la rue, il a eu une engueulade avec un automobiliste. Ils se sont bagarrés. Pris de colère, il a agi de la sorte. Des policiers qui se trouvaient non loin du lieu sont venus l’arrêter avant de le mettre en position de garde à vue. Pourtant, le propriétaire de la voiture lui a pardonné», explique la source.