Assane Diouf et Clédor Sène (aussi) libres

A l'image de Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clédor Sène sont aussi libres. Ils sortiront de prison dans les heures à venir. Ces deux activistes, à l'image de Sagna, ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public et actes de nature à troubler l'ordre public.Ces arrestations ont eu lieu suite à un élément sonore qui a fuité et dans lequel on entend la voix de Clédor Sène parler d'activités à venir. Le tout s'est passé dans un contexte de manifestations consécutives à l'affaire Sonko-Adji Sarr.