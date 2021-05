Assassinat d’un vendeur de véhicules: Le Parquet demande la confirmation des peines contre P. M. Djité et T. Diassé

Le Parquet demande la confirmation des peines contre P. M. Djité et T. Diassé

Ils ont été jugés et condamnés en première instance, en 2017, dans une affaire d’assassinat et d’acte de barbarie sur la personne de B. C. Ndiaye, vendeur de véhicules. P. M. Djité et T. Diassé ont fait face à la Chambre criminelle d’appel de Dakar, hier mardi.





Mais le Parquet général a requis la confirmation du premier jugement les condamnant respectivement à la perpétuité et à 15 ans de travaux forcés.





Les faits pour lesquels ils ont été mis aux arrêts remontent au mois de mai 2011.