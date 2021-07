Assemblée générale constitutive : Les greffiers se dévoilent via « Le plumitif »

« L’amicale n'est pas le prolongement de la scission qui existe au sein du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) ». Cette précision faite, la greffière au niveau du tribunal de commerce et présidente du bureau provisoire de l'Amicale des greffiers du Sénégal (Ags) a rappelé que cette structure créée depuis 4 ans, est un cadre d'échanges pour les greffiers qui va leur permettre de parler de leur métier à travers le Sénégal, de renforcer la solidarité et l'entraide entre eux. Me Ngoné Diop Niang l’a fait savoir, ce samedi 3 juillet, lors de leur assemblée générale constitutive, au Palais de Justice de Dakar. «Parce qu'on s'est rendu compte que notre métier est un peu méconnu du public. Pourtant, nous occupons bien notre place dans la chaine judiciaire. Notre corps se rajeunit de plus en plus et il y a aussi beaucoup de potentiels dans le métier qu'on voudrait exploiter », a-t-elle soutenu.





« Nous avons des syndicats mais ils regroupent les greffiers, les agents, les secrétaires et autres personnels de la justice. Mais l'amicale regroupe comme son nom l'indique simplement des greffiers. Au début, notre objectif principal était de travailler dans le domaine de la couverture sanitaire et de l'habitat. Mais actuellement, le principal objectif c'est de travailler à faire connaître notre métier et le renforcement de capacité », insiste Me Ngoné Diop Niang.





Sur ce, les greffiers ont profité de cette assemblée générale pour lancer une revue trimestrielle dénommée «Le plumitif ». « On veut que ce journal de par le nom, les intitulés des rubriques, le contenu des articles renvoie au greffe parce que notre métier est un peu méconnu du grand public. Le métier de greffier audiencier ressemble un peu au métier de journaliste. Peut-être les objectifs et le cheminement ne sont pas les mêmes mais c'est un peu la même chose », Me Pape Cheikh Ahmed Diack.