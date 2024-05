Assises de la justice : Le plaidoyer de Me El Hadj Diabel Samb pour les avocats

Avocat à la cour, Me El Hadj Diabel Samb a profité des Assises de la justice pour plaider la cause de ses confrères. Il prône une école d'avocats qui puisse permettre à toute robe noire d'exercer la profession sans entrave. Seneweb vous livre in extenso son plaidoyer.











"Je suis obligé par l'actualité de me prononcer sur les Assises de la justice. Je ne peux pas faire comme Me Alassane Cissé une dissertation sur les maux de la justice, mais je voudrais bien contribuer. Je pense que moi la loi régissant l'ordre des avocats a été harmonisée par l'acte uniforme de l'Uemoa. Je pense qu'il n'y a pas lieu à épiloguer sur cela.





Mais, en réalité, l'Ordre des avocats traîne les pieds sur le contrôle l'application stricte des textes qui le gouvernent.





Je ne serai pas long, mais il y a lieu de réfléchir aussi sur la gestion des carrières d'avocats. Il faut penser au traitement équitable et égalitaire des avocats admis au barreau. Je plaide pour une école d'avocat qui puisse permettre à tout avocat d'exercer la profession sans entrave. L' avocat admis au stage doit être bien formé afin de comprendre les enjeux de la profession.





Le statut de l'avocat collaborateur avec dossier personnel ou sans dossier personnel. La collaboration à mi-temps ou en permanence. Les cotisations d'avocats collaborateurs ou titulaires. L'assurance-maladie des familles d'avocats. Les avocats n'ont pas de toit, faute de coopérative d'habitat.





Mais, enfin, je ne suis pas trop pédant pour faire des citations ou des constructions pédagogiques ou académiques, parce que je ne suis pas dans les dispositions pour le faire.









En ce qui concerne les procès en flagrants délits, correctionnels et criminels, je pense que les étalages de connaissances ou les balivernes sont inutiles et nous font perdre du temps. Il faut penser à la limitation du temps de plaidoirie.





Merci Excellence Président Bassirou Diomaye Faye."