Attaque du bus à Yarakh : le fugitif sera-t-il extradé ?

Ajourné pour appel à témoins, le procès de Serigne Saër Fall, suspect réfugié aux États Unis suite à l’attaque du bus de Yarakh, a repris ce jeudi. Pour rappel, dans ce dossier, Serigne Saër Fall, cité dans l’attaque aux cocktails molotov, qualifiée d'attentat terroriste, du bus à Yarakh, faisant début août dernier sept victimes dont deux corps sans vie, avait pris la poudre d'escampette après l'arrestation de six suspects. Il avait fui en Mauritanie, son pays d’origine, afin de se procurer un passeport pour se rendre aux USA.



« Seuls le juge et deux personnes venues suivre l’audience étaient dans la salle.Toutes les autres parties intervenaient par visioconférence », rapporte Les Échos.



Maintien ou extradition ?



I. Mbengue, professeur d’université et Dame Fall, cousin du prévenu, ont été entendus à l’occasion, poursuit le quotidien d’information. Celui-ci précise que lors de son audition, le second s’est dit « victime de persécution en Mauritanie. » Des tourments basés, soutient-il, « sur son appartenance politique mais aussi ethnique. »



Partant du principe que « la discrimination raciale est toujours actuelle en Mauritanie », le témoin a soutenu que le rapatriement de son jeune cousin vers la Mauritanie serait synonyme d’arrestation.



« Les autorités mauritaniennes l’arrêteront puisqu’elles ouvriront une enquête pour savoir les conditions dans lesquelles il a reçu le passeport », appuie-t-il.



L’avocat de La Défense, Me Craig Rolles, profite de cette brèche pour donner l’exemple de son confrère français, Juan Branco. Inculpé le 6 août au Sénégal pour, entre autres, appel à l’insurrection et diffusion de fausses nouvelles, le membre du pool d’avocats d’Ousmane Sonko avait été interpellé la veille en Mauritanie puis remis aux autorités sénégalaises avant d’être extradé.



I. Mbengue s’oppose également au rapatriement du prévenu au Sénégal, expliquant que celui-ci « sera vu comme étant un terroriste et cela aura aussi des conséquences sur son insertion socio-professionnelle. »



Des arguments écartés par le département de l’intérieur, selon la source, indiquant que celui-ci demande le rapatriement du prévenu en s’appuyant, entre autres, sur le changement de régime politique au Sénégal car plaide-t-il, « il n’y a plus de risque pour Fall, d’une part, suite à la loi d’amnistie, et d’autre part, Pastef où il milite est au pouvoir. »



Le département de l’intérieur ne s’oppose pas non plus à son extradition en Mauritanie.