Attaque du bus de Yarakh : l’un des suspects a été arrêté aux États-Unis et conduit dans un…

L’un des suspects de l’attaque au cocktail Molotov d'un bus à Yarakh a été arrêté aux États-Unis. Son arrestation fait suite à un mandat d’arrêt du doyen des juges du tribunal de Dakar. Il est en ce moment en détention en Pennsylvanie dans un centre de détention de migrants.



Le mis en cause se nomme Saër Fall. Il se déclare militant de Pastef. D’après Source A, qui a retracé son parcours, il a quitté le Sénégal en passant par l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass. Il a d’abord atterri en Turquie avant de prendre la direction des États-Unis via le Nicaragua.



Le journal rapporte qu’après avoir transité dans un camp de migrants, Saër Fall a pu joindre un de ses proches. Ce dernier lui avait trouvé un logement et conseillé d’introduire une demande d’asile en invoquant un motif valable. Le migrant avancera qu’il a quitté le Sénégal pour échapper à la vague d’arrestations de plusieurs de ses camarades de Pastef soupçonnés d’être impliqués dans l’attaque de Yarakh qui a fait deux morts. Suivant les conseils de son bienfaiteur, il prend un avocat à qui il demande de plaider sa cause devant la justice américaine. Il s’agit, selon la même source, de la robe noire qui avait évité à l’activiste Ousmane Tounkara une extradition au Sénégal.



Convoqué par la police le 17 octobre, Saër Fall a une nouvelle fois déclaré qu’il s’est réfugié aux États-Unis pour échapper à la persécution dont il serait victime dans son pays pour son appartenance à Pastef. Depuis son transfert dans le centre pour migrants de Pennsylvanie, il a rencontré un magistrat américain à trois reprises, le 27 septembre, le 6 novembre et le 26 décembre 2023. «Un autre face-à-face avec un juge est prévu durant ce mois de janvier, annonce Source A. C’est ce jour-là que la date de l’examen de sa demande d’asile pour rester aux États-Unis lui sera communiquée.»