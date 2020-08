Attaquée par Sos Littoral : La chanteuse Aby Ndour gagne la bataille judiciaire

La décision est tombée. Le tribunal des référés a débouté l’association Sos Littoral dans l’affaire qui l’oppose à la chanteuse Aby Ndour.





En effet, le juge a déclaré irrecevable la procédure judiciaire intentée contre la sœur de la star planétaire Youssou Ndour. Toutefois, les plaignants comptent poursuivre la bataille judiciaire.





Un des avocats de Sos Littoral, Me Ousseynou Ngom, a laissé entendre : «Le juge a rendu une décision d’irrecevabilité, parce qu’il a estimé que Sos Littoral est une association qui n’a pas la capacité d’ester en justice. Par rapport au sieur Pierre Goudiaby Atépa, je suppose que le juge lui a daigné son intérêt à agir.»





Avant de faire remarquer sur la Rfm : «Je vais me concerter avec mes clients pour voir la suite à donner à ce dossier. La loi nous permet de faire appel et de réguler la difficulté.»





Interpellée à la suite de cette décision, la chanteuse Aby Ndour se réjouit : «Je rends grâce au bon Dieu et je remercie tous les Sénégalais de m’avoir écoutée et d’avoir cru à ma sortie. J’ai toujours eu confiance en la justice de mon pays et elle est rendue. Personne n’a perdu, personne n’a gagné.»





L’auteure de «Jamm ak Salam» de soutenir : «Je veux juste travailler. Je suis femme et je suis mère de famille. Qu’on me laisse en paix pour que je puisse travailler et que les Sénégalais puissent venir là-bas et avoir de l’emploi.»