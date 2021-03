Attaques contre un juge: L'Ums met en garde le M2D

L'Ums met en garde le M2D

L’Union des magistrats Sénégalais est déterminée à soutenir ses pairs. Souleymane Téliko et ses camarades dénoncent avec la dernière énergie l’attitude du Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) qui met la pression au juge du tribunal de Diourbel pour la libération des 22 manifestants détenus en prison, suite aux récentes manifestations survenues dans le pays.





En effet, " l’UMS condamne avec la plus grande fermeté ces menaces inadmissibles et inacceptables, qui contribuent à fragiliser l’institution judiciaire. Elle rappelle que le respect de l’indépendance de la justice s’impose à tous les citoyens et acteurs sociaux, de quelque bord qu’ils puissent être ".