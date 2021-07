Attentat à la pudeur : Ameth Thiou et Amady Badiane condamnés

Les danseurs de Wally Seck à savoir Ameth Thiou et Amaty Badiane ont été reconnus coupables d'attentat à la pudeur et d'acte contre nature et condamnés, ce mardi, à 1 an, dont 1 mois ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar.