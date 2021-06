Attentat à la pudeur: AMETH Thiou et Amady Badiane convoqués ce jeudi à la brigade des mœurs

Des informations exclusives de Seneweb. Ameth Thiou et Amady Badiane sont convoqués à la brigade des mœurs suite aux plaintes pour attentat à la pudeur introduites par l’ONG Jamra et le mouvement Nittu Dëgg.



Au moment où ces lignes sont écrites, Ameth Thiou et Amady Badiane sont déjà au commissariat central de Dakar où ils sont cuisinés par les éléments de la Brigade des mœurs.



Les deux danseurs du chanteur Wally Seck qui se sont embrassés en plein concert, avaient choqué beaucoup de Sénégalais. Une scène qui avait suscité une vague d’indignation. Mame Makhtar Guèye initiateur de la plainte de Jamra, voit derrière cet acte commis en plein mois de gay pride, « un clin d’œil » à la communauté LGBT.