Attentat à la pudeur : Ameth Thiou et Eumeudy Badiane déférés devant le procureur

L'étau se resserre au tour des deux chanteurs de Wally Seck placés hier en garde-à-vue dans les locaux de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar.





Les éléments du commissaire Bara Sangaré ont déjà bouclé l'enquête et le dossier a atterri ce vendredi sur la table du procureur. Ameth Thiou et Eumeudy Badiane viennent d'être déférés au parquet selon des informations de Seneweb.





Ppirbrappel, Ameth Thiou et Eumeudy Badiane ont arrêtés et cuisinés hier à la brigade des mœurs suite aux plaintes pour attentat à la pudeur introduites par l’ONG Jamra et le mouvement Nittu Dëgg. Le chanteur Wally Seck a lui aussi été aussi longuement cuisiné par les enquêteurs dans cette affaire.