Attentat à la pudeur : Eumeudy Badiane et Ameth Thiou placés sous mandat de dépôt

Le juge d’instruction n’a pas perdu de temps pour envoyer les deux danseurs de Wally Seck à la citadelle du silence. Ameth Thiou et Eumeudy vont passer, ce vendredi 25 juin, leur première nuit en prison, précisément au Cap Manuel. Ce, en attendant leur jugement prévu dans la semaine à venir pour le chef de prévention d’attentat à la pudeur.



Les mis en cause étaient en garde-à-vue dans les locaux de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar depuis hier, avant d’être déférés, ce jour vers les coups de 13 heures.



Ameth Thiou et Eumeudy Badiane ont arrêtés et cuisinés hier à la brigade des mœurs suite aux plaintes pour attentat à la pudeur introduites par l’ONG Jamra et le mouvement Nittu Dëgg. Le chanteur Wally Seck a lui aussi été aussi longuement entendu par les enquêteurs dans cette affaire. Finalemnt, il est rentré chez lui.