Au Royaume-Uni, dire à un homme qu'il est chauve est du harcèlement sexuel, juge un tribunal

Dire à un homme qu’il est chauve relève du harcèlement sexuel. C’est la décision prise par un tribunal anglais -composé de trois hommes eux-mêmes atteints de calvitie- mercredi, ont révélé plusieurs médias britanniques dont le Guardian vendredi 13 mai.





Tony Finn, qui a donc perdu ses cheveux, a travaillé pendant 24 ans pour la British Bung Company, avant d’être viré en mai 2021. Après son licenciement, l’électricien a porté plainte contre l’entreprise et a affirmé qu’il avait été victime de harcèlement sexuel lors d’une dispute avec un collègue deux ans plus tôt. Ce dernier l’aurait qualifié de “connard chauve”. Tony Finn a déclaré au tribunal qu’il avait été plus blessé par le commentaire sur son apparence que par l’insulte.