AUDITION À L’IGAJ : L’UMS FAIT BLOC DERRIÈRE TÉLIKO ET DÉNONCE UNE TENTATIVE DE MUSÈLEMENT

C’est le branle-bas de combat au sein de la magistrature contre la convocation, ce vendredi, de Souleymane Téliko, le président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), par l’Inspection générale de l’administration de la Justice (IGAJ). Déjà, le Comité de ressort de Dakar condamne "sans réserve" ce qu’il appelle "immixtions intempestives de la chancellerie dans le fonctionnement des instances régulières de l’UMS" dans son communiqué. Lequel indique qu’"après des mois de perturbations du secteur de la Justice, l’urgence est d’œuvrer à asseoir davantage un climat de sérénité et de responsabilité pour mieux répondre aux nobles aspirations de nos concitoyens." Entre autres vices relevés par ledit comité, Téliko a été convoqué "verbalement par l’IGAJ sans motif indiqué. Puis, alors que le magistrat avait déjà déféré à la convocation, on lui signifie un report jusqu’à aujourd’hui vendredi.