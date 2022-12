Audition de PAN : Seydi Gassama exige sa libération immédiate et sans condition, suite à…

Seydi Gassama exige la libération de Pape Alé Niang, sans condition

Sur les réseaux comme à l’accoutumée, Seydi Gassama réitère son soutien à l’endroit du journaliste d’investigation Pape Alé Niang.





Ce dernier, détenu à la prison de Sébikotane depuis des semaines, sera entendu sur le fond par le juge du deuxième cabinet d’instruction du tribunal de grande instance, ce vendredi 9 novembre 2022.





À cet effet, le défenseur des Droits de l’homme exige une libération immédiate et sans condition de l’administrateur du site dakarmatin.





«Dès l’introduction de la demande de liberté provisoire par ses avocats, Pape Alé Niang doit être remis en liberté, car il présente toutes les garanties de représentation», a-t-il tweeté. Il doit être remis en liberté immédiatement et sans condition. Ses avocats introduiront à l'issue de l'audition une demande de liberté provisoire et Pape Alé Niang présente toutes les garanties de représentation.???? — Seydi Gassama (@SeydiGassama) December 9, 2022





Conscient de l’état de santé alarmant du journaliste qui observe une grève de la faim depuis huit jours, le directeur exécutif d’Amnesty International/Sénégal met en garde l’État du Sénégal. Car, selon lui, le gouvernement sera responsable de tout ce qui découlera du maintien en détention de PAN. ainsi que par d'éminentes personnalités sénégalaises, africaines et internationales du monde des médias, de la culture, de la politique et des universités. @Macky_Sall @FallIsmaila @AFADiome @MeSidikiKaba — Seydi Gassama (@SeydiGassama) December 9, 2022