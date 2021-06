Autorisation de poursuite : La réaction du juge Téliko à l'initiative de Madiambal

Le magistrat Souleymane Téliko a réagi à l’autorisation de poursuite enclenchée contre lui par le ministre de la Justice.



En effet, Me Malick Sall a saisi le procureur général de la Cour suprême, pour autoriser à Madiambal Diagne de poursuivre le juge Souleymane Téliko.



Le président de l’UMS déclare qu’il n’a reçu, pour le moment, aucune notification ni du ministère ni d’une quelconque autorité.



"J’en ai eu écho et je l’ai vu sur tous les réseaux sociaux. Je l’ai appris comme tout le monde. Mais, je ne vais pas me fonder sur ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux et autres. J’attends d’être saisi officiellement. Ce qui n’est pas encore le cas", a-t-il déclaré dans les colonnes de Source A.



Il rembobine : "Si le ministère rédige une lettre pour autoriser des poursuites contre moi, il doit aussi me le notifier. C’est la moindre des choses. Mais là, ce n’est pas le cas."