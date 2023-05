Autoroute à péage : Eiffage doit payer 3,3 milliards de francs CFA à…

La chambre civile du tribunal hors classe de Dakar, statuant le 20 avril dernier, a condamné Secaa SA, la filiale d’Eiffage qui exploite l’Autoroute à péage, à payer 3,3 milliards de francs CFA à l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP, ex-ARMP). Ce montant représente des redevances de régulation non versées entre 2011 et 2020.



D’après Libération, qui donne l’information, Secca devra en plus verser 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour «résistance abusive». Le journal ajoute que le tribunal a débouté la société mise en cause «de sa demande reconventionnelle avant de la condamner encore aux dépens».



Avant la filiale d’Eiffage, renseigne Libération, l’ARCOP avait fait condamner la Sonatel à lui payer 315 millions pour des redevances de régulation non versées.