Bande des filaos : la Cour suprême se penche sur le décret de Macky Sall

Sud Quotidien informe que la Cour suprême examinera, jeudi, le recours en annulation visant le décret portant déclassification de la bande des filaos. Celui-ci a été signé le 5 avril 2023 par l’ancien Président Macky Sall.



Le recours est déposé par Action pour la justice environnementale (AJE). «Cette décision de déclassement, au regard de l’importance que revêt cette bande à fort valeur écologique, ne poursuivant véritablement aucun objectif d’un intérêt général, demeure sans aucun doute une violation des dispositions pertinentes des textes nationaux et surtout des conventions internationales, en matière environnementale auxquelles l’État du Sénégal est partie», accuse AJE, reprise par Sud.



Le journal rapporte que dans la note transmise à la Haute juridiction, l’association de défense des intérêts écologiques des communautés pointe «qu’en déclassant une zone couvrant une bande de filaos, laquelle est connue pour sa contribution à fixer les dunes, à lutter contre l’avancée de la mer, à protéger contre les vents et à améliorer la qualité de l’air, le décret du président de la République, pris à des fins de satisfaction d’intérêt privé, sans aucune mesure d’évaluation environnementale, viole la lettre et l’esprit de ladite disposition».



AJE ajoute que «le terrain objet du déclassement fait partie des zones classées, conformément à l’article 6 de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative du Domaine national». Il couvre de 826 hectares et s’étend du rond-point Gadaye à Guédiawaye, en passant par Yeumbeul-Nord, Malika et Tivaouane peul. Macky Sall a invoqué le Plan d’urbanisme de détails (PUD) pour justifier la signature du décret. AJE conteste à ce plan la qualité d’utilité publique.