Bébé de 10 mois mort dans une crèche : Le dossier atterrit sur la table du procureur

Le dossier du bébé de 10 mois atterrit au Tribunal

L’affaire du bébé de 10 mois décédé à la crèche «La Cigogne Bleue» avance à grands pas. Le dossier a atterri sur la table du procureur. En fait, l’enquête préliminaire a été bouclée par les éléments du commissariat de Dieuppeul, depuis hier. Ceci, après que toutes les personnes citées dans cette affaire ont été entendues.





Il ressort des résultats de l’autopsie que l’enfant serait mort après une asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire. Pour autant, les parents de la victime réfutent cette thèse. Pour eux, des bizarreries entourent ce drame. De plus, ils soutiennent n’avoir toujours pas reçu le rapport d’autopsie. De plus, la famille veut savoir ce qu’a mangé le bébé et qui aurait provoqué son décès. «Est-ce qu’il a été secouru à temps ?», s’interroge la Rfm, ce mardi 15 décembre.