Bébés morts à Linguère : Dr Abdou Sarr et Cie sous contrôle judiciaire

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES), qui avait entamé un mouvement d’humeur ayant paralysé le système sanitaire, a-t-il sauvé ses collègues de Linguère de la prison ? En tout cas, tout porte à le croire.



La radicalité avec laquelle le syndicat a défendu ses collègues dans l’affaire de l’incendie à l’unité néonatale de l’hôpital Magatte Lô de Linguère a fini par prendre le dessus sur la détermination du pouvoir de sanctionner sévèrement ces médecins et infirmiers impliqués.



Selon L’AS, le juge d’instruction du 2e cabinet de Louga, qui a hérité du dossier, a placé hier sous contrôle judiciaire le désormais ex-directeur de l’hôpital, Dr Abdou Sarr, l’ex-chef du service de pédiatrie, Fatou Sy et l’aide-soignante Khady Seck.