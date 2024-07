BHS : Famara Ibrahima Cissé (ACSIF) interpellé par la police, quelques minutes avant son point de presse

Alors qu'il devait tenir un point de presse ce lundi 1er juillet, Famara Ibrahima Cissé a été arrêté par la police. Le président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF) avait convié la presse et les clients de la Banque de l'habitat du Sénégal (BHS) pour dénoncer des prélèvements abusifs et injustifiés.







Le point de presse de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF) n'aura finalement pas lieu. Famara Ibrahima Cissé, président de l'association qui avait convié tous les clients de la BHS et les médias ce lundi 1er juillet, a été arrêté. Selon les informations de Dakaractu, c'est quelques minutes avant le lancement du point de presse que la police est venue faire le ménage.





Famara Ibrahima Cissé et son association contestaient "les prélèvements abusifs et injustifiés de la BHS sur des sommes, sur les comptes des clients". I