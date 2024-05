Bibliothèque de Léopold Senghor : le verdict des négociations avec l’État du Sénégal est tombé

Après deux semaines de négociations avec l’héritière du premier Président du pays, l’État du Sénégal a acquis la bibliothèque de Léopold Senghor. RFI, qui donne l’information, n’a pas dévoilé le montant de la transaction. Dakar était représenté par son ambassadeur en France, El Hadji Magatte Sèye, d’après la «radio mondiale».



Les centaines d’ouvrage qui composent ce patrimoine ont été mis en vente aux enchères en Normandie, en avril dernier. L’opération a été suspendue à la demande des autorités sénégalaises.



Le rachat de la bibliothèque de Senghor «ouvre la voie à un transfert des livres à Dakar», rapporte RFI. La même source signale qu’il s’agit d’«une très bonne nouvelle pour Jean-Gérard Bosio, conseiller culturel et diplomatique de Léopold Sédar Senghor pendant 35 ans».



Ce dernier, rapporte la chaîne internationale, a déclaré à ce propos : «C’est une félicitation à accorder au gouvernement du Sénégal et à son chef d’État d’avoir décidé de tout faire pour retrouver, réacquérir et reconstruire ainsi que l’on appelle un patrimoine Senghor.»

En octobre 2023, d’autres éléments du patrimoine Senghor ont été sauvés d’une vente aux enchères par le régime de l’ancien Président Macky Sall. Il s’agissait, entre autres objets, de médailles et de décorations officielles. Dakar avait déboursé 240 000 euros (156 millions de francs CFA) pour récupérer ces cadeaux faits à Senghor durant sa présidence (1960-1980).