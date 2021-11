Bigamie et adultère présumés : Le témoin enfonce l’ex-épouse de Palla Mbengue

L’affaire de bigamie et d’adultère opposant El Hadj Falla Mbengue dit "Palla" et son ex-épouse Thiané Diagne, patronne de la société Jour J, a été plaidée, hier, devant le juge correctionnel du tribunal d’instance de Dakar. L’ex-promoteur de lutte accuse la styliste, qu’il a épousée comme troisième femme en décembre 2015, d’avoir contracté un nouveau mariage avec un homme vivant en France.



Dans la citation, le requérant a expliqué que la prévenue «s’est levée un beau jour pour abandonner le domicile conjugal». Il a ajouté qu’à la date du 7 août 2019, il a reçu ce message : «Bonsoir, M. Mbengue. Je vous informe que Thiané est mon épouse. Le mariage a été scellé par Cheikh Sarr. Et je crois que tu le connais.»



À l’en croire, lorsqu’il a servi la sommation interpellative à son épouse pour être édifié, «Mme Thiané Diagne n’a pas infirmé le message».



Devant le tribunal, Palla Mbengue a maintenu ses accusations. Thiané Diagne les a contestées, niant s’être mariée avec le défunt Diouf, décédé, il y a sept mois, rapporte «Le Soleil».



Cependant, Cheikh Sarr qu’elle a présenté comme son maître coranique, a pris son contre-pied. Ce dernier a confirmé avoir scellé l’union entre la prévenue et le défunt (O. Diouf). «Je l’avais donnée en mariage à Palla Mbengue. Sa mère avait accepté l’union. J’ai également scellé son union avec O. Diouf. Quelque temps après, ce dernier m’a dit que Thiané lui a demandé le divorce», a témoigné Ch. Sarr.



Reprenant la parole, Thiané Diagne a persisté dans ses dénégations affirmant n’avoir jamais épousé O. Diouf. «Peut-être qu’ils n’ont pas consommé le mariage, mais je le jure sur le Saint Coran que je l’ai donnée en mariage. C’est postérieur au mariage de Palla», a répliqué le témoin.



Convaincus que les faits de bigamie sont avérés, Maîtres Cheikh Ahmed Ndiaye et Baboucar Cissé ont réclamé 50 millions de francs Cfa en guise de dommages et intérêts.



Selon le récit du quotidien national, le procureur a requis l’application de la loi. Par contre, Maitre Demba Ciré Bathily a plaidé la relaxe de sa cliente.



Le juge rendra sa décision le 25 janvier prochain.