Birame Souleye Diop en audition à la Dic

Birame Souleye Diop, administrateur général du Pastef est actuellement en audition à la division des investigations criminelles (Dic). Il y est avec son avocat Me Diagne. En déplacement hier à l’Ucad, Birame Souleye Diop dont on disait qu’il était recherché a fait savoir qu’il est régulièrement domicilié et qu’il attend d’être convoqué.





A rappeler que sa femme a été arrêtée depuis 3 jours sur son chemin de travail. Elle est en garde à vue depuis lors.





Selon certains médias, des menaces ont été envoyées à des autorités à partir d’un téléphone qu’elle détient. Mais son mari déclare que sa femme n’est pas concernée par ce combat politique du Pastef.