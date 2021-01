Boubacar Sèye souffre de palpitations et de maux de tête (Avocat)

Boubacar Seye, Ong Horizon sans frontières

Le président de l’Ong Horizons Sans Frontière est malade. Il ne se porte pas bien, si l’on en croit Me Moussa Sarr, un de ses avocats joint par Seneweb. « Je l’ai rencontré ce matin entre 11h et 11h 30 mn. Il souffre de maux de tête persistants et de palpitations. Ça était signalé au parquet. Nous attendons l’arrivée d’un médecin pour le consulter », déclare l’avocat.