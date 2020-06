Bradage du Littoral : Barthélémy Dias annonce une plainte contre l’Etat du Sénégal

Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur crie au scandale foncier sur le littoral. Barthélèmy Dias déposera une plainte aujourd'hui contre l’Etat du Sénégal. Il était sur les lieux hier après-midi avec d’autres organisations de la société civile pour dénoncer ce qu’il qualifie de banditisme foncier.







« Ils ont fait un permis de construire sur toute la clôture et ils décident que maintenant sur les 5000m2, les 4000m2 sont à Fann point et les 1000m2 sont chez moi. C’est du vol à ciel ouvert avec la complicité des plus hautes autorités administratives et étatiques de ce pays. Personne n’a rien acheté. Cependant, une plainte sera déposée dès demain matin (aujourd'hui : ndlr) à la section des Recherches en bonne et due forme. Cette plainte-là, elle sera portée avec des associations de la société civile pour dénoncer ce banditisme foncier », a martelé le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, hier sur Rfm.