Brigade de recherche Keur Massar : Le chargé de com’ du FRAPP, Daouda Guèye libéré

Le chargé de communication du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP), Daouda Guèye vient d’être libéré. Le professeur de philosophie par ailleurs activiste et membre du F24 a été interpellé avec deux autres membres du FRAPP par des agents en civil de la brigade de Recherche de Keur Massar dans la nuit du lundi 22 mai, à quelques heures du procès Sweet Beauté.