Cambriolage en Gambie : Boy Djinné auditionné hier par la DIC

Baye Modou Fall, alias «Boy Djinné», fait de nouveau parler de lui. Mais, cette-fois-ci, il ne s’agit pas d’évasion, mais plutôt d'audition.



Selon le quotidien L’AS qui donne l’information, le célèbre prisonnier était, hier, dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles (DIC).



Boy Djinné était entendu dans une sombre affaire de cambriolage perpétré en territoire gambien, au mois de mai dernier, dans le sillage de son énième évasion.



D’après les sources du journal, Baye Modou Fall est soupçonné d’avoir cambriolé le magasin d’un commerçant répondant au nom de Walid Bourgi en complicité avec un certain Dame Sy.



Arrêté par la gendarmerie, il a été présenté au propriétaire du magasin qui n’a pas tardé à le reconnaître. Le préjudice est estimé à 17 millions de Dalasis, en plus des bijoux or et argent.