Caution de Lamine Diack : L’invite de Me Moussa Sarr aux Sénégalais

Caution de Lamine Diack, Iaaf

Me Moussa Sarr, avocat de Massata Diack, réagit à la décision du Jaraaf de Dakar de payer les 500.000 euros (soit 327 millions de francs Cfa) représentant la caution que Lamine Diack doit payer pour rentrer à Dakar. Se réjouissant de ‘’cette belle et généreuse initiative’’ du Jaraaf, l’avocat invite les Sénégalais à la solidarité.





« Je pense qu’au-delà du Jaraaf qui est sa famille naturelle, tous les sportifs sénégalais et les Sénégalais de manière générale doivent contribuer à la réussite de cette initiative prise par le Jaraaf », lance-t-il.