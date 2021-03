Centre de redressement de Kara : Un ex-pensionnaire condamné à 03 mois ferme

Libéré au mois de décembre dernier lors du démantèlement du centre de redressement de Serigne Modou Kara situé à Guédiawaye, F. Fall vient d'être condamné à 03 mois de prison ferme à Mbacké.Le jeune homme a été arrêté à Touba pour violence, voie de fait et destruction de bien appartenant à autrui selon des sources de Seneweb.Alors qu'il venait juste de humer du produit cellulosique, le charretier semait la terreur au domicile de son père. F. Fall a proliféré des menaces à l'endroit de sa tante et de sa grand-mère.L'ex-pensionnaire du centre de redressement de Serigne Modou Kara a saccagé aussi les biens de sa tante (épouse du frère de son père)." Nous avons pris la fuite lors de la descente musclée de F. Fall. Mais il a vandalisé l'armoire, l'écran plat, le réfrigérateur ", raconte N.D, plaignante.Le prévenu âgé de 18 ans a reconnu les faits à la barre du tribunal de Mbacké. Mais il a imputé la responsabilité à son père." Mon père me torturait après son divorce avec ma mère. Il m'avait même envoyé au centre de redressement de Serigne Modou Kara à Guédiawaye où j'ai commencé à humer du diluant", confesse F. Fall.