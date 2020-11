Cese : Les agents de l'Administration virés attaquent la mesure

Des Agents du Cese virés attaquent la mesure

Le personnel du cabinet d’Aminata Touré n’a pas été viré, mais plutôt près de 10 agents de l’Administration. En fait, ces derniers ont reçu des lettres de cessation d’activité de la part de la secrétaire générale du Cese, Docteur Anta Sané, et jugent «illégale cette mesure».









Les concernés se considèrent toujours comme employés de l’institution et comptent mener le combat, d’après le Rfm. La radio privée affirme que l’arrivée d’Idrissa Seck au Cese semble déjà créer une tension au sein de la structure.









Un des agents virés, Bassirou Dieng, déclare : «La plupart des membres qui ont reçu des actes de cessation de service ont des contrats à durée indéterminée. On leur demande de rester chez eux jusqu’à ce qu’on leur dise la conduite à tenir. Alors que cette décision est nulle et non avenue, car la secrétaire générale de l’institution n’a pas cette prérogative. De plus, aucun motif n’a été retenu contre nous.»









Avant de souligner : «Dans la loi organique, cet acte est un abus de pouvoir. L’article 26 de ladite loi stipule que les services administratifs du Cese sont placés sous l’autorité du président agissant par délégation du bureau. Donc, ce n’est pas à la secrétaire générale Dr Anta Sané de prendre ce genre d’acte administratif.»