Chambre criminelle : Boy Djiné la grande attraction à Ziguinchor

La chambre criminelle de Ziguinchor se tiendra du lundi 20 au jeudi 23 février dans la salle du tribunal de grande instance de la localité. Parmi les neuf affaires inscrites au rôle, celle de Boy Djiné sera sans doute la plus suivie.



Ce dernier est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violences et port d’armes et usage de fausse plaque d’immatriculation.



Boy Djiné ne sera pas seul dans le box des accusés pour ce dossier. Libération, qui donne l’information, renseigne qu’il sera en compagnie de Ass Malick Guissé.



Le journal rapporte que Boy Djiné, qui est en fin de peine au Camp pénal de Liberté 6, sera transféré dans les prochaines heures à Ziguinchor pour son nouveau procès.



Les audiences seront ouvertes le 20 février avec l’affaire des frères Corréa, Kémo et Antoine. Ils seront jugés pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, complicité d’assassinat, trafic international de bois et complicité de trafic international de bois. La chambre criminelle de Ziguinchor baissera ses rideaux avec l’affaire Massamba Diatta, qui est poursuivi pour meurtre, détention d’arme sans autorisation administrative et détention de chanvre indien en vue de l’usage.