Chambre criminelle de Kaolack : 8 affaires inscrites au rôle, les 20 et 21 juin

La chambre criminelle de Kaolack se penchera, du 20 au 21 juin, sur 8 affaires inscrites au rôle dont 4 trafics de drogue et contrebande, annonce un communiqué reçu à Seneweb.



La chambre criminelle devra aussi élucider une affaire de meurtre et une affaire de viol et pédophilie selon la même source.



En outre, une affaire de vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes et de violences sera jugée durant cette session de la chambre criminelle.