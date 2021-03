Chambre criminelle de Louga : 05 ans ferme pour le maitre coranique qui avait battu à mort son élève

La chambre criminelle de Louga a condamné le maître coranique Abdoulatif Cissé à 05 ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort du talibé Abiboulaye Camara, âgé de moins de 15 ans. Les faits pour lesquels est poursuivi le maître coranique Abdoulatif Cissé remontent au 16 février 2020. Ce jour-là, le maître coranique aurait donné des coups de corde à son élève qui n’avait pas appris sa leçon. Le talibé décéda deux jours après, suite à des maux de tête. La famille avait porté plainte contre le mis en cause et ce dernier a été arrêté et placé sous mandat de dépôt depuis le 22 février 2020 à la maison d’arrêt et de correction de Louga.

Attrait devant la barre de la chambre criminelle de Louga ce lundi, le maitre coranique Abdoulatif Cissé a été condamné par le juge à 5 ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime.