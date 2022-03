Chambre criminelle de Louga : Aly Ndiaye écope de 02 ans de prison pour coups et blessures volontaires

La Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Louga, a condamné, hier lundi, le prévenu Aly Ndiaye à deux ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires, plus une amende de deux millions de francs Cfa.Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires sur le nommé Coulibaly Aïdara.





Les faits se sont déroulés le 6 décembre 2020, à Boulal, une localité distante de 18 km de Dahra dans le département de Linguère. Une bagarre avait éclaté entre eux. Coulibaly Aïdara, muni d’un couteau avait sorti son arme pour tenter de tuer Aly Ndiaye. Au cours de la bagarre, l’arme blanche est tombée. Aly Ndiaye s’en empare et assène des coups à Coulibaly Aïdara avant de prendre la fuite. Sa cabale sera de courte durée car il sera arrêté par les gendarmes de Dahra et déferré au parquet de Louga pour tentative de meurtre.





A la barre, le prévenu a reconnu les faits selon lesquels il s'est battu avec Coulibaly Aidara mais rejette toutefois d’avoir donné des coups de couteau à son protagoniste.





Le maître des poursuites a requis une peine de trois ans de prison, écartant toutefois la thèse de la légitime défense puisque selon lui, la victime n’avait plus son arme par devers elle.