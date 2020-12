Chambre criminelle de Mbour : 10 ans de travaux forcés pour avoir porté un coup mortel à son ami

Mamadou Fall dit Ndiol a comparu pour meurtre devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour, vendredi dernier.Poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, Ndiol a finalement été reconnu coupable. Les faits remontent au 15 mai 2018 vers 14 heures à Thiadiaye. Il avait asséné un violent coup de bâton à son ami Moussa Ndiaye (40 ans).Mamadou Fall était venu rendre visite à son ami Moussa Ndiaye. Autour du repas, une dispute aurait éclaté. Ils en sont venus aux mains mais ils ont été très vite séparés par des témoins. Au cours de cette dispute, Moussa Ndiaye pique une crise (Yessi) et s'affale au sol. Des secours se mobilisent pour l'aider à se relever. C'est en ce moment que Mamadou Fall se saisit d'un bâton et en donne un coup à son protagoniste qui était toujours affalé au sol. Moussa Ndiaye est transporté au centre de santé de Thiadiaye mais son état nécessite une évacuation. Malheureusement, il succombera au coup avant son arrivée à l'hôpital de Mbour.L'expertise médicale fait état d'un genre de mort le plus probable dû a un traumatisme cranio-encéphalique.Devant la chambre criminelle, il a très vite admis avoir donné à Moussa Ndiaye un coup de bâton sur la tête. Mais il a nié avoir voulu le tuer. Trois ans après, il a regretté son acte et a présenté ses excuses à la famille de la victime."J'étais sous l'emprise de la colère. Mais je n'avais pas l'intention de lui donner la mort", a-t-il confessé.Des excuses qui n'ont épargné l'accusé de la peine maximale, soit 10 ans de travaux forcés.