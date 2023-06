Chambre criminelle de Mbour : À cause d'un surnom, il passe plusieurs années en prison pour trafic de drogue, avant d'être acquitté

Gorgui Ba et Coly Ba seraient-ils la même et unique personne ? Ce polygame de 35 ans, marié à deux femmes, depuis le début de cette affaire qui l’a conduit en prison, a nié se faire appeler Coly Ba.





En effet, ce pseudo de "Coly Ba" lui a valu plusieurs années de prison pour une affaire d'association de malfaiteurs et de trafic intérieur de chanvre indien.





Cheikh Guèye explique que Coly Ba lui avait remis des sacs qu'il devait remettre à un certain Jean. Ce dernier devait lui verser la somme de 1,5 million F CFA pour Coly Ba.





Les faits remontent au 8 juin 2021. Les gendarmes de Nianing avaient interpellé un homme à bord d'une moto avec 20 kilos de chanvre indien. Interrogé, le mis en cause, un mécanicien de 24 ans du nom de Cheikh Guèye, avait expliqué ne pas savoir ce que contenait les paquets et qu'il les avait reçus des mains de Coly Ba.





"Je ne sais pas ce que contenait les sacs et je ne sais pas non plus combien de kilos il s'agit. Je n'avais pas toutes mes facultés, parce que dans la nuit, vers 3 h, j'avais pris deux comprimés de volets. Une personne du nom de Coly Ba m'avait demandé de venir lui réparer sa moto parce qu'il devait partir tôt à Tambacounda", explique l'accusé Cheikh Guèye.





Il s'est alors rendu à Mbodiène à l'aube pour dépanner la moto de Coly Ba. Quand il s'apprêtait à retourner à Mbour, Coly Ba lui aurait demandé de remettre à une personne du nom de Jean deux sacs et qu'en retour, ce dernier lui remettrait la somme de 1,5 million F CFA. Malheureusement, il sera interpellé par des gendarmes.





Ces derniers déclarent l'avoir arrêté à 4 h du matin. Mais l'accusé affirme avoir été interpellé à 11 h.





Est-ce parce qu'il était sous le coup des effets de la drogue ingurgitée la veille qu'il n'a pas pu donner l'heure exacte de son arrestation ? En tout état de cause, il a changé sa déclaration, face aux juges de la Chambre criminelle de Mbour.





Pour sa part, Gorgui Ba, son co-accusé, nie toute implication dans cette affaire de trafic de chanvre indien. Il déclare avoir vu pour la première fois Cheikh Guèye en prison et qu'il a été appréhendé à Sandiara au moment où il s'activait dans son commerce de bétail. Les deux accusés disent ne pas se connaître et qu'ils se sont vus pour la première fois dans le bureau du juge d'instruction.





Ce qui a impliqué Gorgui Ba dans cette procédure est que son frère aurait confié aux gendarmes que l'accusé était surnommé "Coly Ba" par leur mère. Mais Gorgui Ba nie ne pas connaître cet homme qui, selon les gendarmes, serait son frère. Et qu'il n'a jamais porté le surnom de "Coly Ba".





Pour le procureur, les faits pour lesquels Cheikh Guèye est jugé sont constants. Puisqu'il a été interpellé avec du chanvre indien par les gendarmes, même si l'heure donnée par les gendarmes et l'accusé diffère.





Il a requis 10 ans de réclusion criminelle et une amende de 2 millions F CFA contre Cheikh Guèye.







Pour ne pas commettre d’erreur sur la personne de Gorgui Ba, le procureur a requis son acquittement au bénéfice du doute. Surtout que Cheikh Guèye affirme que la personne qui lui avait remis la drogue était une autre personne que Gorgui Ba.





Maitre Omar Sène, qui défendait les intérêts de Gorgui Ba, a déclaré être en phase avec le parquet et a demandé la relaxe pure et simple de son client.





À sa suite, son collègue Mouhamed Fadel Fall a tenté tant bien que mal de sauver son client Cheikh Guèye. Malheureusement, il n'y avait aucune échappatoire pour lui, bien que l'avocat ait invoqué les dispositions 100 alinéa 2 du Code de procédure des drogues.





Acquitté pour association de malfaiteurs, Cheikh Guèye est reconnu coupable de trafic intérieur de drogue.





Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Gorgui Ba a eu plus de chance ; il a été acquitté de tous les chefs d'accusation.