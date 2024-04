Chambre criminelle de Thiès : 20 inculpés à la barre, du 22 au 24 avril

La Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès se tiendra du 22 au 24 avril 2024. Vingt inculpés figurent au rôle d'audience, pour des délits divers.





Le lundi 22 avril, les affaires mises en délibéré vont concerner les mis en cause Babacar Gassama dit "Nguirane", poursuivi pour attentat à la pudeur sur une mineure de moins de 13 ans et détournement de mineure de moins de 16 ans ; Modou Gningue, poursuivi pour incendie volontaire d'édifice habité ; Omar Kamara pour meurtre.





Bocar Samba Diop Ngom et Sidy Lamine Diop, eux, sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogue. Ibrahima Diop et Papa Matar Diène pour détention et usage de chanvre indien. Mouhamed Diop, lui, est poursuivi pour viol, pédophilie et détournement de mineure.





Concernant les affaires enrôlées, Aliou Sow devra comparaitre pour AM et trafic intérieur de chanvre indien. Ngor Sène est poursuivi pour tentative d'assassinat avec actes de barbarie. Bounama Ba, Sidy Sow, Aliou Ba et Abdourahmane Dia dit "Hollande" sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, usage de violence et d'arme, pour les trois premiers, et recel pour le 4e. Mame Gor Guèye est accusé de viol sur mineure de moins de 13 ans, pédophilie et détournement de mineure.





Le mardi 23 avril, toujours pour les affaires mises en délibéré, Kéba Kamara va comparaitre pour incendie volontaire sur un lieu servant d'habitation et menaces de mort.





Pour les affaires anciennes, Mbaye Sy Ndiaye et Cheikh Signane répondront, quant à eux, des délits de viol, pédophilie et détournement de mineure.